Sözleri Melis Sökmen ve Müfide İnselel, beste ve düzenlemesi Emre Gören imzası taşıyan şarkısı ile Sökmen, yeni yılı dinamik ve pozitif enerjisiyle karşılıyor.
HAYATA DEVAM
Bir düşün devran döner
Yol bitmez kervan gider
Elbet bir gün rüzgar diner
Ama hayat devam eder
Kafan bazen karışsa da
Elin kolun bağlansa da
Dilin sözün dolaşsa da
Gülümse!
Hepsi gelir geçer!
Kendi yoluna inan hiç şaşırma
Sev kendini sev asla kızma
Direnmeden karış rengine
Sevdikçe sevilirsin hatırla
Hayatı kucakla kaçırma
Kendine umut ol bırakma
İnatla yarını karşıla
Sev, sev, sev ki olsun!
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