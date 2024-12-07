Sözleri Melis Sökmen ve Müfide İnselel, beste ve düzenlemesi Emre Gören imzası taşıyan şarkısı ile Sökmen, yeni yılı dinamik ve pozitif enerjisiyle karşılıyor.

HAYATA DEVAM

Bir düşün devran döner

Yol bitmez kervan gider

Elbet bir gün rüzgar diner

Ama hayat devam eder

Kafan bazen karışsa da

Elin kolun bağlansa da

Dilin sözün dolaşsa da

Gülümse!

Hepsi gelir geçer!

Kendi yoluna inan hiç şaşırma

Sev kendini sev asla kızma

Direnmeden karış rengine

Sevdikçe sevilirsin hatırla

Hayatı kucakla kaçırma

Kendine umut ol bırakma

İnatla yarını karşıla

Sev, sev, sev ki olsun!

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