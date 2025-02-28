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Melis Sezen'in AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Melis Sezen'in AVM tarzı! İşte detaylar...

Melis Sezen'in AVM tarzı!

Melis Sezen, annesi Nursel Sezen ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen güzel oyuncu, dünyaca ünlü markaların bulunduğu Moda Caddesi’nde alışverişin tadını çıkardı.

 

Melis Sezen'in AVM tarzı!
Keyifli geçen alışveriş turunun ardından basın mensuplarıyla kısa bir sohbet eden Sezen, "Setten sonra annemle yemeğe geldik, anne-kız kaçamağı diyebiliriz! Dizi çok güzel gidiyor, hikâyesi ve ekibiyle gerçekten özel bir iş. Seyirciden gelen güzel yorumlar bizi çok mutlu ediyor" diyerek mutluluğunu dile getirdi. Şıklığı ve neşeli halleriyle dikkat çeken Melis Sezen, annesiyle birlikte keyifli bir gün geçirdikten sonra alışveriş turunu noktaladı.

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