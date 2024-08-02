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Melis Sezen'in AVM tarzı

Melis Sezen'in AVM tarzı. İşte detaylar...

Melis Sezen'in AVM tarzı

Melis Sezen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı Beymen mağazası olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Melis Sezen'in AVM tarzı
Alışveriş sırasında yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektiren başarılı oyuncu, "Yeni filmimiz ‘Son of A Rich’ çekimleri devam ediyor Kerem Bursin ile güzel bir iş çıkarıyoruz, onun dışında dinleniyorum alışveriş yapmaya geldim" açıklamasında bulundu. Muhabirlerinde fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ile sevenlerinin beğenisini topladı. Neşeli ve güler yüzlü tavrıyla dikkat çeken güzel oyuncunun makyajsız güzelliği de dikkatlerden kaçmadı.

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