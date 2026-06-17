 Melis Murathanoğlu babası Murat Murathanoğlu'nun Bodrum'daki kazada hayatını kaybetmesiyle ilgili konuştu

Sosyetik Melis Murathanoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Babası Murat Murathanoğlu'nun Bodrum'daki kazada hayatını kaybetmesine Murathanoğlu, "5 Mart'ta oldu. Hiç beklemediğim bir şey. Gayet sağlıklıydı, şok olduk. Kamu davası olarak devam ediyor. Her iki tarafında hatası var bana göre... Tam ışık değişim sırasında, çok seyretmek istemedim görüntüleri. Sabah bir şeyleri unutmuş, tam evinin önü" dedi.



Murathanoğlu, "En son görüştüğünüzde neler konuşmuştunuz?" sorusuna, "Kız kardeşim hastaydı. Ameliyattaydı, günde üç defa telefonla konuşuyorduk. Onu merak ediyordu" yanıtını verdi.

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