 Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni ilişkisi hakkında konuştu! İşte o açıklama

Anabilim Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen Sanat Gecesi Ödül Töreni, bu yıl görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Alanında başarılı oyuncuların ödüllendirildiği gecede Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren duayen sanatçılara, Onur Ödülleri takdim edildi. Yılın En İyi Komedi Oyunu 'Seni Seviyorum İyi Ki Ayrılmışız' oyunu ile Melis İşiten ve Şahin Irmak aldı. Yılın En İyi YouTube Programı 'Zaten Show' ile Melis İşiten oldu.



İki ödül alan Melis İşiten, "Şov bu sene çok ses getirdi. 40 bölüm oldu. Edis ve Cem Yılmaz'ı bekliyorum programa" dedi. Eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Sayna Soleimanpour ile aşkıyla gündem olmasına İşiten, "Hayırlı olsun ilişkisi... Ada ve Uraz'ın mutluluğu benim mutluluğum... Onun hayatında kim olursa olsun ben mutluyum. Yolu bahtı açık olsun" açıklamasını yaptı.

İşiten ile Kaygılaroğlu'nun Ada isminde kızı bulunuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.