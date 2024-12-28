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Melike Şahin: Ben küllerden doğrulup yeniden kanatlanmaya takıntılıyım

Yeni albümünü yayımlayan Melike Şahin ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’te kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Melike Şahin: Ben küllerden doğrulup yeniden kanatlanmaya takıntılıyım

Hakan Gence’nin YouTube programının konuğu Melike Şahin: “Zümrüdüanka gibi... Düşerken hemen buradan nasıl çıkacağız duygusuyla kuşatılmış birisiyim, yeniden kanatlanma bağımlısıyım. Ben küllerden doğrulup yeniden kanatlanmaya takıntılıyım. Bunları hiç anlatmadığım için tuzum kuru sanılıyor. Oysa çok hüzünlü ve sık sık düşen birisiyim. Ama özümde bir neşelilik var.” 

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan sanatçı “Gözünüze güzel görünen, şöhret denilen arkadaşımız benim de kapımı çaldı. Ve ben tanınmaktan çok hoşlanan biri olmadım. İnsanlar hiç sen olmayan bir karakter yaratıp ona inanıyor. Artık biliyorum bu da böyle olmak durumunda ama bazen hâlâ ‘O kişi ben değilim’ diye bağırasım geliyor” sözleriyle şöhretle ilişkisini anlatıyor. 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümleriyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

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