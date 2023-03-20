SnobMagazin.com

Melike İpek Yalova İtalya'ya Damga Vurdu

Ünlü oyuncu Melike İpek Yalova, 1996’dan bu yana İtalya’nın en popüler TV programlarından olan Verissimo'nun bu hafta yayınlanan yeni bölümüne konuk oldu. İşte haberin detayları...

Melike İpek Yalova İtalya&#039;ya Damga Vurdu

1996’dan bu yana İtalya’nın en popüler TV programlarından olan Verissimo, bu hafta yayınlanan bölümde Melike İpek Yalova’yı ağırladı.
Melike İpek Yalova İtalya&#039;ya Damga Vurdu
Her hafta ünlü İtalyan sanatçıların katıldığı programın bu bölümüne katılan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, Türkiye’ye ve kendisine dair soruları yanıtladı.
Melike İpek Yalova İtalya&#039;ya Damga Vurdu

İtalya’da eğitim için geçirdiği sürenin kalbinde başka bir yere sahip olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, İtalya’yı adeta ikinci evi olarak gördüğünü belirtti. İki ülke arasında bir sürü benzerlik ve ortak değerlerin olduğunu söyleyen Melike İpek Yalova, Türkiye’nin son dönemdeki başarılı dizi projelerinin İtalya’da da büyük kitleler tarafından sevilmesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Melike İpek Yalova İtalya&#039;ya Damga Vurdu

İTALYAN SOSYAL MEDYASINDA YOĞUN İLGİ

Programın resmi Instagram sayfasında paylaşılan ve Melike İpek Yalova’nın Türkiye’de yaşanan deprem felaketini anlatıp İtalya’dan yardım edenlere teşekkür ettiği kısım bir gün içerisinde bir milyona yakın kişi tarafından izlendi. Kısa sürede viral olan videoya beğeni ve yorum yağdı.

Melike İpek Yalova İtalya&#039;ya Damga Vurdu

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?