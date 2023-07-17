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Meleklerin fısıldadığı şarkılarla geliyor

Elvan Buldaş, “Yalancı” isimli ilk single çalışmasıyla müzik dünyasına adım attı. Sözleri Ali Mamaraşlı’ya bestesi Özer Şenay’a ait olan “Yalancı”nın aranjörlüğünü Necip Gülsün üstlendi. 

Meleklerin fısıldadığı şarkılarla geliyor

Elvan Buldaş’ın seslendirdiği “Yalancı” şehrin ortasında terk edilmiş bir kadının hikayesini anlatıyor.  

Günümüz soundlarıyla harmanlanan ve fantezi, arabesk ve trap esintileriyle aranje edilen Yalancı’nın video klibi İstanbul’un meşhur sokaklarında çekildi. Şehrin ortasında terk edilmiş bir kadının hikayesinin anlatıldığı klibin yönetmen koltuğuna Can Bozoklar oturdu.  

TRT Çocuk Korosu’yla başlayan müzik yolculuğunu uzun yıllar sonra gördüğü bir rüyayla profesyonelliğe dönüştüren Elvan Buldaş, şarkısının hikayesini “2 yıl önce rüyamda, melekler bana bu şarkıyı söyleyeceksin dediler ve ben bu şarkıyı hayatımda hiç duymamıştım. Artık zamanının geldiğini düşündüm ve kendimi önce stüdyoda sonra da klip çekimlerinde buldum” sözleriyle anlattı.  

Sanatçı, “O rüyadan beri sürekli şarkı sözleri yazıyor ve besteler yapıyorum. Yaklaşık 200'e yakın şarkı ve bestem var. Şu anda, söz ve müziği bana ait olan meleklerin fısıldadığı şarkıların aranjeleri hazırlanıyor. Yakında onlarlı da müzikseverlerle buluşturacağım” dedi.  

“YALANCI” 17 Temmuz’da (bugün) tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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