Melek Mosso nikahtan hemen sonra konser verecek! Sahne alma sebebi ise alkışlattı

11 Ekim'de nişanlısı Serkan Sağdıç ile evlenecek olan Melek Mosso, nikahının hemen ardından aynı gece 11 Ekim Çarşamba gecesi Mersin Jolly Joker'de bir destek konseri yapmaya karar verdi.

Bu konserden elde edilecek gelir ile, deprem bölgesindeki çiftlere destekte bulunacak. Konsere gelmeseniz bile bilet alarak destek verebilirsiniz. Melek Mosso bu konser ile ilgili şunları paylaştı: "Düğün yapmanın ne kadar zor olduğunu anladığımız bu dönemde nikahımızdan hemen sonra sevdiceğim Serkan Sağdıç‘la konuşup Mersin Jolly Joker ‘de bir destek konseri yapmaya karar verdik. Tabi pek çok süpriz sanatçı dostumla sahnemi paylaştığım düğün tadında bir konser olacak. Biletix'te askıda biletlerimiz açıldı. Gelemeyecek olsanız bile destek olmak için dilediğiniz kadar bilet alabilirsiniz. Biz bize düğünümüzde mutluluğumuzu paylaşmaya ve çoğaltmaya davetlisiniz."

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