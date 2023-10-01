Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evliliğe hazırlanan Melek Mosso, Kıbrıs Acapulco Resort Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Melek Mosso, düğünüyle alakalı süprizi gazetecilerle paylaştı.



Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" dedi.



Düğünleriyle alakalı bir sürprizden daha bahseden Mosso, "Nikahımızın akabinde gelinlikle bir mekanda sahneye çıkarak konser vereceğim. Konserimin biletlerini yarın satışa çıkartıyoruz. Elde edilen tüm geliri deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız. Konser gelirinin yanı sıra bende gerekeni yaparak toplanan meblağayı en güzel şekilde insanların hayatına dokunmak için kullanacağız" diye konuştu.

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