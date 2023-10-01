  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı! İşte detaylar...

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Nişanlısı Serkan Sağdıç ile evliliğe hazırlanan Melek Mosso, Kıbrıs Acapulco Resort Hotel’de sahne aldı. Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Melek Mosso, düğünüyle alakalı süprizi gazetecilerle paylaştı.

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!
Mosso, "Nikahımız 11 Ekim’de Mersin’de gerçekleşecek. Sade, butik bir nikah planlıyordum ama işin içerisine girince öyle olunmadığını anladım" dedi.

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!
Düğünleriyle alakalı bir sürprizden daha bahseden Mosso, "Nikahımızın akabinde gelinlikle bir mekanda sahneye çıkarak konser vereceğim. Konserimin biletlerini yarın satışa çıkartıyoruz. Elde edilen tüm geliri deprem bölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler için kullanacağız. Konser gelirinin yanı sıra bende gerekeni yaparak toplanan meblağayı en güzel şekilde insanların hayatına dokunmak için kullanacağız" diye konuştu.

Melek Mosso evleneceği tarihi açıkladı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mermer çiftinin mutlu günü
  Cemiyet

Mermer çiftinin mutlu günü

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!
  Magazin

Niran Ünsal müjdeyi sahnede verdi!

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi
  Hayatın İçinden

Ruins Bodrum'dan sezona veda partisi

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti
  Magazin

Bülent Ersoy'a 3 milyonluk çanta hediye edildi! Çantanın özelliği şok etti

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!
  Magazin

Latife Hanım'ı oynayan Pelin Akil'den itiraf!

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi
  Magazin

Ünlü sunucu Diletta Leotta çocuğunun yüzünü ilk kez gösterdi