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Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"... İşte detaylar...

Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"

Geçtiğimiz akşam Girne Rocks Hotel’de sahne alan Melek Moseo "Evde, günlük hayatta nasıl birisiniz?" sorusuna,

 Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"

"Evde 5 kedi ve 2 köpeğim var. Onların tuvaletlerini temizlemek ve etrafı süpürüp, mamalarını vermek çok zamanımı alıyor.

 Melek Mosso: "Ev kızıyım diyebilirim"

Eşim '60 bin kişiye konser verdin ama yine buradasın' diyerek takılıyor bana. Ev kızıyım diyebilirim." diye cevap verdi.

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