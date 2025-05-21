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Melek Mosso'dan anlamlı konser

Melek Mosso'dan anlamlı konser. İşte detaylar...

Melek Mosso'dan anlamlı konser

Güçlü sesiyle herkesin kalbine dokunan Melek Mosso, bu kez depremzedelerle buluştu.

 

Melek Mosso'dan anlamlı konser
Adıyaman’da bulunan depremzedeler için ücretsiz konser veren Melek Mosso, müziğin iyileştirici gücünü herkese hissettirdi. Geriye unutulmaz anılar kaldı. Bu özel konserde dinleyicilerle duygularını şu sözlerle paylaştı.

 Melek Mosso'dan anlamlı konser

Sevgili Mustafa Kemal Atatürk der ki; 19 Mayıs benim doğum günümdür. O yüzden 19 Mayıs benim için Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günü gibidir. Kutlu olsun hepimize! Ve 6 Şubat’tan beri çok kayıplar verdik, çok yaralar aldık. Yaralarımızı sarmaya çalıştık. Sarmaya da devam edicez. Depremin acısını yüreğimde sanki sizlerin bi evladı gibi hissetmiş biriyim ben. Sizlerin yüreğinde olan acılara bir parça olsa merhem sürebilmek için buradayım. Ve hiçbir zaman yalnız olmadığınızı, benim her zaman sizin bir kız kardeşiniz olarak burada yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Bu sahnede biz bugün ücretsiz bir konser veriyoruz. Bu benim için bir gururdur. Omzumda, göğsümde bir gurur olarak taşıyorum. İyi ki geldim, ben burda bir Adıyaman’ın evladı gibiyim. Beni sarıp sarmaladığınız için, beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kayıplar veren herkese sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Sizleri çok seviyorum, asıl ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz.

 

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