  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melek Mosso: "Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var!"

Melek Mosso: "Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var!" İşte detaylar...

Melek Mosso: "Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var!"

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İstanbul'un kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde unutulmaz bir performans sergiledi. Sahne aldığı konserde, ülkenin içerisinde bulunduğu güncel olaylara da değinen Mosso, izleyicilerden büyük alkış aldı.

  Melek Mosso: "Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var!"

Konserde yaptığı konuşmada Melek Mosso, özellikle erkeklerden gelen desteğin ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Toplumsal sorunlara karşı birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın gücünün altını çizen Mosso, duygusal anlar yaşattı. Melek Mosso'nun sözleri ve performansıyla kalabalık bir izleyici kitlesi tarafından büyük ilgi gördü. Konser sonunda izleyiciler, Mosso'ya alkışlarla desteklerini gösterdiler.

  Melek Mosso: "Bizim güzel yetiştirilmiş beyefendilere ihtiyacımız var!"

Melek Mosso'nun İstanbul'un kurtuluşundaki bu özel konseri, sanatın toplumsal olaylara duyarlılığını bir kez daha vurguladı. Aynı zamanda farkındalık yaratmayı ve dayanışmayı teşvik eden bu anlamlı etkinlik, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aydan Şener: "Şiddetin artmasında günümüz dizileri de rol oynuyor"
  Magazin

Aydan Şener: "Şiddetin artmasında günümüz dizileri de rol oynuyor"

Cüneyt Mete'nin yeni adresi belli oldu
  Magazin

Cüneyt Mete'nin yeni adresi belli oldu

Mahsun Kırmızıgül: "Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor"
  Magazin

Mahsun Kırmızıgül: "Aramızdaki sapıkların temizlenmesi gerekiyor"

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!
  Magazin

Grammy Ödüllü Seal Türkiye'ye geliyor!

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!
  Magazin

Ata Demirer'den gençlere tavsiye!

Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi
  Magazin

Bengü'nün çocuklarıyla AVM keyfi