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Mehtap Meral’den yeni şarkı

Mehtap Meral’den yeni şarkı. İşte detaylar...

Mehtap Meral’den yeni şarkı

Sanatçı, söz yazarı ve yorumcu Mehtap Meral, dinleyicisini bu kez aşkın ihtimal ile gerçek arasında salındığı bir duygunun içine davet ediyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan Aşk Bir İhtimal, Ben Gerçek, 13 Haziran’da tüm dijital platformlarda yayınlanıyor.

 Mehtap Meral’den yeni şarkı

Bu şarkı, hayalini kurduğumuz aşkların, güzelliklerin ve dokunamadığımız düşlerin büyüsünü sorgularken; gerçek varoluşun sesini yükseltiyor.

 Mehtap Meral’den yeni şarkı

İhtimaller her zaman çekici olabilir. Ama bu şarkı hatırlatıyor: Var olmak, sevmek ve hissetmek – işte en büyük gerçek.

 Mehtap Meral’den yeni şarkı

Mehtap Meral, güçlü sesi ve yalın yorumuyla bu kez çığlık çığlığa içimizi döküyor. Aşk Bir İhtimal, Ben Gerçek – yalnızca bir şarkı değil, bir iç ses, bir karşı koyuş.

 

Aşk bir ihtimal ben gerçek
Sen ovalarda aşkın yeri yüksek
Yorulunca korkma zor şey sevmek
Aşk bir ihtimal aşk bir ihtimal
Ben yolu biliyorum sen durakta
Birini bekliyorsan geçtim o sokaktan
Aşk belki rastlantı ben oradaydım
Belki biraz yordum haklıydın
Aşk bir ihtimal ben gerçek
Aşk bir ihtimal ben gerçek
Sen ovalarda aşkın gözü yüksek
Dağılınca korkma mucize sevmek
Aşk bir ihtimal aşk bir ihtimal
Söz-Müzik : Mehtap Meral

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