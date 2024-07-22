Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM’ye gelecek genç müzisyenin konser biletleri Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirim ayrıcalığı ile passo.com.tr’de.

Şubat ayında ilk single'ı “Perfume”u yayınladıktan sonra dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Los Angeles merkezli genç müzisyen mehro, R&B/Soul, Alternatif/Bağımsız ve Hip-Hop/Rap türlerindeki çalışmaları ve buğulu sesiyle İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

“SKY ON FIRE”, “Dark Corners and Alchemy” ve “Trauma Lullabies” albümlerindeki “Lightning”, “Hideous” ve “Parfume” şarkılarıyla hayran kitlesini genişleten mehro, Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM, %100 Studio’da olacak.

Sınırlı sayıdaki Garanti BBVA: Mehro biletleri Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirim ayrıcalığı ile passo.com.tr’de.

Kapı Açılış: 20.30

mehro: 21:30

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.