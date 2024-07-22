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Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

Dünya müzik listelerinde milyonlarca dinlemeye ulaşan şarkıları ve konserleriyle müzikseverlerin büyük ilgisini çeken mehro, büyüleyici şarkı sözleri, buğulu sesiyle %100 Studio’da hayranlarıyla buluşacak. 

Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM’ye gelecek genç müzisyenin konser biletleri Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirim ayrıcalığı ile passo.com.tr’de.

Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

Şubat ayında ilk single'ı “Perfume”u yayınladıktan sonra dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Los Angeles merkezli genç müzisyen mehro, R&B/Soul, Alternatif/Bağımsız ve Hip-Hop/Rap türlerindeki çalışmaları ve buğulu sesiyle İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 

Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

“SKY ON FIRE”, “Dark Corners and Alchemy” ve “Trauma Lullabies” albümlerindeki “Lightning”, “Hideous” ve “Parfume” şarkılarıyla  hayran kitlesini genişleten mehro, Garanti BBVA Konserleri kapsamında 12 Eylül'de Zorlu PSM, %100 Studio’da olacak.

Mehro 12 Eylül’de Zorlu PSM’de

Sınırlı sayıdaki Garanti BBVA: Mehro biletleri Garanti BBVA kredi kartlarına %20 indirim ayrıcalığı ile passo.com.tr’de.  

Kapı Açılış: 20.30

mehro: 21:30

 

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