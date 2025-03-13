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Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın

Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un çekilecek olan filminde kendi şarkılarını okumasını istemediğini söyledi.

Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın

Bülent Ersoy ile yasaklı yıllarında 7 yıl aynı evi paylaşan söz yazarı Mehmet Yüzüak, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni Olcay Ünal Sert'e özel açıklamalar yaptı.

Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın
Hayatı filme çekilecek olan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'la ilgili konuşan söz yazarı Mehmet Yüzüak; en zor günlerinde Ersoy'un yanında olduğunu belirterek, "Ben onun kötü gün dostuyum. İyi günde beni hiç aramadı. Şarkılarımı okumasını istemiyorum. Filminde bana da yer vermesin." dedi.

 Mehmet Yüzüak: Bülent Ersoy filminde şarkılarımı okumasın

Bülent Ersoy 80'li yıllarda intihara teşebbüs ettiğinde kendisinin hastaneye yetiştirdiğini söyleyen Mehmet Yüzüak; "Hayatının filmini çekiyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Asla benim şarkılarımı filminde okumasın, müsaade etmiyorum. Onlar benim çocuklarım, emek vererek hazırladım hepsini. Onun çocuklarımı ezmesine müsaade etmeyeceğim o filmde." dedi.


12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Bülent Ersoy ile birlikte mahkemede yargılanan Mehmet Yüzüak, 1989 yılında Ersoy Adana da vurulduğunda da yanındaydı. Yüzüak, Ersoy'un hayatının anlatlacağı filmde kendisine yer verilmesini de istemediğini ifade etti.

 

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