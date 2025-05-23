  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar!

Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar! İşte detaylar...

Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar!

İspanya’nın önde gelen dergisi Semana, yeni sayısında başarılı oyuncu Mehmet Yılmaz Ak’ı sayfalarına taşıdı ve ünlü oyuncuyla özel bir röportaj gerçekleştirdi.

Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar!

*Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi, seyahat etmeyi, kitap okumayı ve doğada olmayı çok seviyorum.

*Hayat, başkalarına yardımcı olduğumuzda ve gerçek ilişkiler kurduğumuzda anlam kazanıyor.

*Samimiyet, sevgi ve kişisel gelişim, benim için hayatın en kıymetli değerleridir.

*Kalbimin sesini dinledim; Uluslararası İlişkiler bölümünü bırakıp Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçtim.

Mehmet Yılmaz Ak'tan çarpıcı açıklamalar!

*Çocukken oyuncu olma gibi bir hayalim yoktu; ancak sanata ve hikâye anlatımına duyduğum ilgi, zamanla beni oyunculuğa yöneltti.

*Resim yaparken gerçekten huzur buluyorum; duygularımı ve düşüncelerimi farklı bir yolla ifade etmemi sağlıyor.

*Mesleki zorlukları severim. Bu tempolu işin kendisi zaten başlı başına bir mutluluk kaynağı.

*Tutkulu ve meraklı biriyim. Hayatın ve yaratıcılığın farklı yönlerini keşfederken her zaman kendi değerlerime sadık kalmaya çalışırım.

*Hem karakterlerimle duygusal bağ kuran insanlardan hem de anlattığımız hikâyeleri seven izleyicilerden çok duygusal mesajlar alıyorum. İspanyol halkının sıcak ilgisi için gerçekten minnettarım.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    ŞAŞIRDIM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor, nedenleri sadece genetik değil!
  Yaşam - Sağlık

Her 100 kişiden 1'ini etkiliyor, nedenleri sadece genetik değil!

Ebru Şallı'nın AVM tarzı!
  Magazin

Ebru Şallı'nın AVM tarzı!

Taro Emir Tekin'den müzik kararı!
  Magazin

Taro Emir Tekin'den müzik kararı!

İlhan Şen, Siyah Bere dizisinin çekim sürecini anlattı!
  Magazin

İlhan Şen, Siyah Bere dizisinin çekim sürecini anlattı!

Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olacak
  Magazin

Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğa koruyucu anne olacak

Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak
  Magazin

Adile filminde Kemal Sunal'ı Berkay Tulumbacı canlandıracak