Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

Şef Mehmet Yalçınkaya, çocukluk ve gençlik hallerini Instagram'dan paylaştı.

MasterChef Türkiye yarışmasında şef olan 49 yaşındaki Yalçınkaya'nın çocukluk ve gençlik, halleri sosyal medyada gündem oldu.

Depremim ilk gününden beri ekibiyle bölgeye gidip, depremzedelere destek olan şefin, karesi beğeni topladı.

Yalçınkaya kareye, "Yıllar" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.