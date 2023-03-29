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Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

MasterChef Türkiye yarışmasıyla popüler olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, çocukluk ve gençlik hallerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü şefin fotoğrafı gündem oldu. İşte haberin detaylar...

Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

Şef Mehmet Yalçınkaya, çocukluk ve gençlik hallerini Instagram'dan paylaştı.

Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

MasterChef Türkiye yarışmasında şef olan 49 yaşındaki Yalçınkaya'nın çocukluk ve gençlik, halleri sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

Depremim ilk gününden beri ekibiyle bölgeye gidip, depremzedelere destek olan şefin, karesi beğeni topladı.

Mehmet Yalçınkaya, Çocukluk ve Gençlik Fotoğraflarını Paylaştı! O Halini Görenler Şok Oldu

Yalçınkaya kareye, "Yıllar" diye yazdı.

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