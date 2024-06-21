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Mehmet Uslu'nun "Gurur Duyalım"ı yayında

Türkçe pop müziğinin hareketli ve enerjik yeni hit şarkısı "Gurur Duyalım" dinleyicilerle buluştu.

Mehmet Uslu'nun "Gurur Duyalım"ı yayında

Mehmet Uslu'nun yorumladığı bu şarkının sözleri Gökhan Şahin'e, bestesi Ali Tolga Demiraş'a, düzenlemesi ise Osman Çetin'e ait.

"Gurur Duyalım" şarkısının hikayesi 2016 yılına kadar uzanıyor. O dönem Sezen Aksu’ya ait Anadolu Hisarı’ndaki Lonca Müzik Okulu'nda Ali Tolga Demiraş ile başlayan müzikal yolculuk, altı aylık yoğun bir çalışmanın ardından bazı özel sebeplerle ara verilmek zorunda kalmıştı. Ancak şarkının enerjisi ve verilen emekler boşa gitmedi. 2024 yılının başlarında, değerli aranjör Osman Çetin'in son revize ve düzenlemeleri ile şarkı nihai haline kavuştu ve Mehmet Uslu'nun güçlü yorumu ile dinleyicilerle buluştu.

Mehmet Uslu etiketiyle yayımlanan "Gurur Duyalım", Türkçe pop müzik listelerinde zirveye oynamaya aday. Şarkıyı dinlemek ve bu hareketli ritmin tadını çıkarmak için hemen müzik platformlarındaki yerinizi alın. Bu enerjik hit parça, sizi coşturacak ve dans ettirecek.

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