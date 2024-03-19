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Mehmet Kurtuluş FBI:Internatıonal'a konuk oldu

Yerli yapımların yanı sıra yurt dışında da yer aldığı projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mehmet Kurtuluş, CBS’de yayınlanan “FBI: İnternational”dizisinin 3’üncü sezonunda "guest star" olarak yer aldı. 

Mehmet Kurtuluş FBI:Internatıonal'a konuk oldu

Bir altın tüccarı Esfandiari karakterini canlandıran Kurtuluş, dizinin beşinci bölümünde Luke Kleintank, Damian Young ve Emily Alabi’yle birlikte rol aldı.

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