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Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası' İşte detaylar...

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

Horizon Group ve Tarabya İngiliz Okulları kurucusu Mehmet Gültekin’e uluslararası eğitime sunduğu katkıları nedeniyle Birleşik Krallık Bolton Üniversitesi tarafından Eğitim Doktorası verildi.

 Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

Manchester’daki Üniversite’de düzenlenen törende doktorasını İngiliz Kraliyet ailesinden St. Andrews Kontu George Windsor’un elinden aldı.

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'
Birleşik Krallık'taki üniversitelerde alınabilecek en yüksek akademik ayrıcalık olma özelliğini taşıyan ünvanıyla kürsüye çıkan Dr. Mehmet Gültekin tören sırasında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de eğitim alanındaki çalışmalarımız, hayal etme ve

Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

bu hayalleri hayata geçirme cesaretine sahip olduğunuzda mucizelerin başarılabileceğinin bir kanıtıdır" dedi.

 Mehmet Gültekin’e Birleşik Krallık’tan 'Eğitim Doktorası'

Üniversitenin Yönetim Kurulu Başkanı Prof G E Holmes DL, üniversitenin akademik kadrosu kendisini yalnız bırakmayan eşi Emel Gültekin, Dr. Mehmet Gültekin’e tebriklerini sundu.

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