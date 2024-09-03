Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Bir süredir Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gören Güleryüz, Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.