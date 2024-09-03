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Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz, kanserle olan uzun mücadelesini kaybederek 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi.

Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

Bir süredir Fransa'nın başkenti Paris'te tedavi gören Güleryüz, Türk resim sanatına yaptığı katkılarla tanınıyordu.

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