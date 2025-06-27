  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı

Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı. İşte detaylar...

Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı

Oyuncu Mehmet Çağrı Çıtanak, otomobil sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan WRC – Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında Atina’daki etkinliğe, Türkiye’den özel VIP davetle katılan tek celebrity olarak yer aldı.

Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı
Oyunculuğun yanı sıra Baja disiplininde yarışan Çıtanak, otomobil sporlarındaki varlığını profesyonel seviyeye taşımayı hedefliyor.

 Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı

“Kendi yarış takımımı kuruyorum. Etaplara çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyen Çıtanak, hem sahnede hem pistte iddiasını sürdürüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yaz aylarında böbrek hastaları için en büyük tehdit: Hatalı beslenme ve fazla sıvı tüketimi!
  Yaşam - Sağlık

Yaz aylarında böbrek hastaları için en büyük tehdit: Hatalı beslenme ve fazla sıvı tüketimi!

Erdem Ailesi'nin mutlu aile pozu
  Cemiyet

Erdem Ailesi'nin mutlu aile pozu

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!
  Gündem

İbrahim Çelikkol milyonluk aracını pert eden valeye verdiği cevapla şaşırttı!

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  
  Gündem

Özge Ulusoy ağlayarak anlattı! Hastanede kaç gece geçirdiğimi kimse bilmiyor  

Buse Benol büyük alkış aldı  
  Magazin

Buse Benol büyük alkış aldı  

Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı
  Magazin

Gamze Topuz sahne şovları için özel ders aldı