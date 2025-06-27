 Mehmet Çağrı Çıtanak Dünya Ralli Şampiyonası'na katıldı

Oyuncu Mehmet Çağrı Çıtanak, otomobil sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan WRC – Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında Atina’daki etkinliğe, Türkiye’den özel VIP davetle katılan tek celebrity olarak yer aldı.



Oyunculuğun yanı sıra Baja disiplininde yarışan Çıtanak, otomobil sporlarındaki varlığını profesyonel seviyeye taşımayı hedefliyor.

“Kendi yarış takımımı kuruyorum. Etaplara çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyen Çıtanak, hem sahnede hem pistte iddiasını sürdürüyor.

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