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Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşanan Mehmet Aslantuğ'un değişimi şok etti! İşte detaylar...

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Çiftin ayrılık haberi herkesi şok ederken, ikili adliyeye girişte ve çıkışta el ele poz vermişti.

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Bir süredir ortalarda görünmeyen Aslantuğ, Cem Davran, Şevval Sam, Celil Nalçakan, İsmail Saymaz ve Candan Tolga Işık'la bir araya geldi.

Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Oyuncunun, boşandıktan sonra sakal bıraktığı görüldü.

 

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