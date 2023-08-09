Mehmet Aslantuğ'un boşanma sonrası şaşırtan değişimi!

Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık eşi Arzum Onan'dan geçtiğimiz mayıs ayında boşanmıştı.

Çiftin ayrılık haberi herkesi şok ederken, ikili adliyeye girişte ve çıkışta el ele poz vermişti.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Aslantuğ, Cem Davran, Şevval Sam, Celil Nalçakan, İsmail Saymaz ve Candan Tolga Işık'la bir araya geldi.

Oyuncunun, boşandıktan sonra sakal bıraktığı görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.