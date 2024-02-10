  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Ali Erbil zevzekliği yüzünden çocukluğumda bana kötü örnek oldu

A PARA ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konukları Aydilge ile eşi Utku Andaç’tı.

Mehmet Ali Erbil zevzekliği yüzünden çocukluğumda bana kötü örnek oldu

Aydilge, “Gündeme gelmek çok kolay. Biraz takipçi alındığında o alanın ünlüsü olunuyor ve bunun bir kimlik değil, etiket olduğunu bilmek gerekiyor. Piyasada bir sürü karaktersiz popüler var. Herkesin bunun farkına varması lazım” dedi.

Mehmet Ali Erbil zevzekliği yüzünden çocukluğumda bana kötü örnek oldu

Utku Andaç ise “Revaçta olan şey karaktersizlik maalesef. Ne kadar zevzekseniz o kadar popüler oluyorsunuz. Bu noktada Mehmet Ali Erbil çok büyük mimardır. Çocukluğumda sunduğu programları hatırlıyorum da onun zevzekliği çocukluğumda bana hiç iyi örnek olmadı” diye konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı
  Magazin

Serdar Ortaç aşkını itiraf etti! Gönlünü 'Survivor' yarışmacısına kaptırdı

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!
  Magazin

Sıla fotoşopla kendini zayıflattı! Son paylaşımı şok etti!

Fırat Tanış'tan anlamlı proje
  Magazin

Fırat Tanış'tan anlamlı proje

Rachel Araz anne oldu
  Magazin

Rachel Araz anne oldu

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı
  Magazin

İbrahim Selim’in tek kişilik oyunu “Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı” perde açtı

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin
  Magazin

Kanal 7’de yepyeni bir dizi başlıyor: Gelin