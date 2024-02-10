Mehmet Ali Erbil zevzekliği yüzünden çocukluğumda bana kötü örnek oldu

Aydilge, “Gündeme gelmek çok kolay. Biraz takipçi alındığında o alanın ünlüsü olunuyor ve bunun bir kimlik değil, etiket olduğunu bilmek gerekiyor. Piyasada bir sürü karaktersiz popüler var. Herkesin bunun farkına varması lazım” dedi.

Utku Andaç ise “Revaçta olan şey karaktersizlik maalesef. Ne kadar zevzekseniz o kadar popüler oluyorsunuz. Bu noktada Mehmet Ali Erbil çok büyük mimardır. Çocukluğumda sunduğu programları hatırlıyorum da onun zevzekliği çocukluğumda bana hiç iyi örnek olmadı” diye konuştu.

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