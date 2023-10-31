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Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili yeni açıklama yaptı! Ayrılık nedenini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili yeni açıklama yaptı! Ayrılık nedenini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili yeni açıklama yaptı! Ayrılık nedenini açıkladı!

Yeni Günaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil (66), kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrılığı hakkında yeni açıklama yaptı.

 Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili yeni açıklama yaptı! Ayrılık nedenini açıkladı!

Mehmet Ali Erbil, "Gülseren ile ayrıldık geri dönüşü yok. O benim için ailesini ve işini bıraktı tamamen aşk için yaptı. Aynı pencereden bakamadık hayata. Ben ona göre yaşlı bir adamım torun torba sahibiyim. Aramızdaki yaş farkını düşününce böyle bir karar aldım. İlk defa hayatımda tek eşli yaşadım oda Gülseren ile olan beraberliğimdeydi. Şunu özellikle belirtmek isterim ki iki taraftanda aldatma kesinlikle olmadı. Gülseren gözü dışarda bir kız değildi, hatta bunu İbrahim Tatlıses de söyledi" diye konuştu.

 Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilgili yeni açıklama yaptı! Ayrılık nedenini açıkladı!

KARAKTER ÇATIŞMASI YAŞADIK 
Gülseren Ceylan, "Ortak karar ile ayrıldık karakter çatışması yaşadık aldatma kesinlikle yok. Eşyalarımı topladım ve evinden ayrıldım. İlişkimiz bitti, bundan sonrası ki hayatım sadece beni ilgilendirir onun hayatı da onu ilgilendirir. Evden ayrıldığım için arkadaşımın evine yerleştim. Benim ona olan sevgim asla maddiyatla alakalı değildi. Nişan yüzüğümüzde ondan bana hatıra" diye konuştu.

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