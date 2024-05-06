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Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez gittiği restoranda Arap turistlerden şapkasıyla topladığı görüntülerle çok konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Çift önceki gün Bonyvex villa isimli kahvaltı mekanına giderek ortalığı bir birbirine kattı.

Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Sağlıklı ve enerjik halleriyle gelen davetlileri gülme krizine sokan ünlü şovmen, mekan sahibi Murat Öztürk’ün başımdaki şapkayı alıp kahvaltıya gelen davetlileri tek tek dolaşarak şapkasını para topladı.

Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Mali dolaşma esnasında yaptığı danslarıyla herkesten tam not aldı. Mekanda bulunanlar arasında Derya Tuna da ünlü şovmeni yalnız bırakmadı

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