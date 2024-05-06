Mehmet Ali Erbil restorandaki Arap turistlerden para topladı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturmuş ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Çift önceki gün Bonyvex villa isimli kahvaltı mekanına giderek ortalığı bir birbirine kattı.

Sağlıklı ve enerjik halleriyle gelen davetlileri gülme krizine sokan ünlü şovmen, mekan sahibi Murat Öztürk’ün başımdaki şapkayı alıp kahvaltıya gelen davetlileri tek tek dolaşarak şapkasını para topladı.

Mali dolaşma esnasında yaptığı danslarıyla herkesten tam not aldı. Mekanda bulunanlar arasında Derya Tuna da ünlü şovmeni yalnız bırakmadı

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