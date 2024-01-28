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Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın çocuğu olursa kardeşim Ali Sadi, 'kendimi aşağıya atarım' dedi" sözleri hakkında konuştu!

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın çocuğu olursa kardeşim Ali Sadi, 'kendimi aşağıya atarım' dedi" sözleri hakkında konuştu!

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın çocuğu olursa kardeşim Ali Sadi, 'kendimi aşağıya atarım' dedi" sözleri hakkında konuştu!

"Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" açıklamasıyla gündem olan Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil'in "Çocuk istiyorum" sözleriyle ilgili konuşan Erbil, "İstemiyorum öyle bir şey. Ali Sadi 'Böyle bir şey olursa kendimi balkondan aşağı atarım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın çocuğu olursa kardeşim Ali Sadi, 'kendimi aşağıya atarım' dedi" sözleri hakkında konuştu!

Kızının açıklamaları karşısında Yeni Günaydın'a konuşan Mehmet Ali Erbil, "Sağlık sorunlarım var, şu an bunlarla uğraşırken kızımın açıklamalarına çok üzüldüm.

 Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'in, "Babamın çocuğu olursa kardeşim Ali Sadi, 'kendimi aşağıya atarım' dedi" sözleri hakkında konuştu!

Kızımla konuştum, "Haddimi aştım" dedi ve aramızda küslük yok. Ali Sadi konusuna gelince oğlum böyle bir konuşma yapmadı. Oğlumla aram gayet iyi. Hatta Ali Sadi ile Gülseren'de arkadaş oldular. Haftaya Ali Sadi, Gülseren ve ben tatile gidiyoruz. Çocuk olayına gelince çocuk çok seviyorum tabii ki bir evladım olmasını isterim ama çocukta siparişle olmuyor" dedi.

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