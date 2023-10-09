Mehmet Ali Erbil (66), evlenme hazırlığı yaptığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Gerçek Gündem'in iddiasına göre; Ayrılık sebebi Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi yüzündendi...



Gülseren Ceylan, sabah Erbil ile kahvaltı yaptığı karesini paylaşarak, iddiaları yalanladı.

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