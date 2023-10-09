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Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!

Mehmet Ali Erbil (66), evlenme hazırlığı yaptığı kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'dan ayrıldığı iddia edilmişti. Gerçek Gündem'in iddiasına göre; Ayrılık sebebi Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi yüzündendi...

 Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın ayrıldığı iddia edilmişti! Gülseren Ceylan'dan fotoğraflı cevap!
Gülseren Ceylan, sabah Erbil ile kahvaltı yaptığı karesini paylaşarak, iddiaları yalanladı.

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