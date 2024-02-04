 Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan aşkında flaş gelişme!

YeniGünaydın'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil babasının özel hayatına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Yasmin Erbil daha önce "Bana babalık yaptığını düşünmüyorum, babamın yeni sevgilisinden çocuğu olursa Ali Sadi kendini balkondan aşağı atacağını söyledi" demişti.

Bu açıklamalardan sonra Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan, oğlu Ali Sadi ve kardeşi Mustafa Erbil ile birlikte Antalya'ya tatile gitti.



Mehmet Ali Erbil, "Bu sömestr tatilini ailece geçirmek istedik. Tatil hepimize iyi geldi. Gördüğünüz gibi Ali Sadi ile Gülseren arasında hiçbir problem yok" diye konuştu.

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