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Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı? İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı?

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yaparken ikilinin zaman zaman kavgaları da magazin basınında yer almaya devam ediyor... İddialara göre geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz'in Cahide Palazzo'da sahne alacağı akşam 4 kişilik masa ayırtmış ve Ankaralı iş adamı arkadaşı M. M'yi de misafiri olarak mekana davet etmiş. Nişanlısı Gülseren Ceylan da geceye kız arkadaşı ile katılmış. Gecenin sonuna doğru Erbil ile Ceylan bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşamış ve ünlü sanatçı mekanı terk etmiş.

 Mehmet Ali Erbil hesabı ödemeyince ortalık karıştı?

Gecenin sonunda ise gelen 70 bin liralık hesabı ise M. M ödemiş. M.. yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisi beni mekana davet etti. Bende gittim daha sonra Mehmet Ali Erbil kız arkadaşı ile tartışıada mekanı terk etti. Gelen 70 bin liralık hesabı ödedim. Olay 70 bin lira değil, olay Mehmet Ali Erbil'in mekana girdiğinde hesabı bana getirmelerini söylemesi. Onu her yerden engelledim. Dostluğumu da bitirdim." (Yeni Günaydın)

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