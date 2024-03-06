  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! Paraları saçtı

Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! Paraları saçtı

Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'nda bir mekanda sevgilisi Gülseren Ceylan ve arkadaşlarıyla eğlendi.

Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! Paraları saçtı
Göbek atan komedyen, bir ara havaya para attı.

 Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! Paraları saçtı

Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti
  Magazin

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

'Seksenler' dizisinin Zafer'i Efe Deprem hayatını kaybetti
  Gündem

'Seksenler' dizisinin Zafer'i Efe Deprem hayatını kaybetti

İlker Kaleli bu kez İspanyolca döktürdü
  Magazin

İlker Kaleli bu kez İspanyolca döktürdü

İkizlere sürpriz kutlama
  Magazin

İkizlere sürpriz kutlama

Türkiye’de ilk robotik karaciğer donör ameliyatı gerçekleştirildi
  Yaşam - Sağlık

Türkiye’de ilk robotik karaciğer donör ameliyatı gerçekleştirildi

Emine Ün 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisi hakkında konuştu
  Magazin

Emine Ün 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisi hakkında konuştu