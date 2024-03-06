 Mehmet Ali Erbil gittiği mekanda göbek! Paraları saçtı

Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'nda bir mekanda sevgilisi Gülseren Ceylan ve arkadaşlarıyla eğlendi.



Göbek atan komedyen, bir ara havaya para attı.

Daha sonra bir arkadaşı Erbil'in alnına para yapıştırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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