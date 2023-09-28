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Mehmet Ali Erbil evleneceği sevgilisi Gülseren Ceylan'a milyonluk jest

Mehmet Ali Erbil evleneceği sevgilisi Gülseren Ceylan'a milyonluk jest. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil evleneceği sevgilisi Gülseren Ceylan'a milyonluk jest

Yeni Günaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil (66), Gülseren Ceylan'la (24) nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan'ın doğum gününü kutladı. Ünlü şovmen, 42 yaş küçük sevgilisiyle olduğu fotoğrafa romantik bir not düştü. Erbil, paylaşımında "Yerin sonsuza kadar benim yanım olsun" ifadelerine yer verdi. Erbil, sevgilisinin doğum günü içinde kesenin ağzını açtı. Gülseren Ceylan'a 34 EBL .... plakalı siyah renkte Mercedes marka araba hediye aldı. Mehmet Ali Erbil ile İstinye'de aynı evde yaşayan genç kadın düğün öncesi de evin dekorunu değiştirmek istedi.

Mehmet Ali Erbil evleneceği sevgilisi Gülseren Ceylan'a milyonluk jest
Sevgilisinin bu isteğini de kırmayan Mehmet Ali Erbil, evi komple yeniden dekor etmesi için ünlü mimar Eren Yorulmazer ile anlaştı. Erbil, sevgilisine evlenme teklifinde bulundu.

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