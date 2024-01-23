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Mehmet Ali Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" diyen kızı Yasmin Erbil'e cevap verdi

Mehmet Ali Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" diyen kızı Yasmin Erbil'e cevap verdi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" diyen kızı Yasmin Erbil'e cevap verdi

YeniGünaydın'dan Özlem Uçar'ın haberine göre; Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan Erbil, babası hakkında çarpıcı ifadeler kullandı: "Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum Çok fazla kadının, etrafında genç kızların olması hala beni yaralıyor ve bu durumu aşabildiğimi söyleyemem. Bu kadar genç kadınla değil de kendi yaşıtlarında kadınlarla birlikte olması beni çok daha mutlu ederdi."

Mehmet Ali Erbil, "Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum" diyen kızı Yasmin Erbil'e cevap verdi

Bir Baba Olarak Kızımın Açıklamalarına Kırıldım

Bu açıklamalar karşısında ilk kez Yeni Günaydın'a konuşan Mehmet Ali Erbil şunları söyledi: Bir baba olarak evlatlarıma güzel babalık yaptığıma inanıyorum, yapmaya da devam ediyorum. Güzel ve sorumluluk sahibi bir babayım. Ben bugüne kadar Yasmin'in özel hayatına, arkadaşlarına, erkek arkadaşlarına, kılık kıyafetine instgramdaki paylaşımlarına karışmadım ve aldığı tüm kararlara saygı duydum. Bende özel hayatımda bana saygı duyulmasını isterim. Tabi ki kızımın bu açıklamalarına bir baba olarak kırıldım ama o benim çocuğum kol kırılır yen içinde kalır".

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