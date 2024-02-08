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Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi

Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi

Mehmet Ali Erbil, 67'inci yaşına girdi. Komedyen, çocukları Sezin, Yasmin ve Ali Sadi ile pasta önünde poz verdi.

Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla bir araya geldi
Erbil, "Çocuklarımla doğum günümü kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum iyiki varsınız" diye yazdı. "Bana babalık yapmadı" diyen Yasmin Erbil ile Mehmet Ali Erbil bir araya geldi.

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