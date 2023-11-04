  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu

Gülseren Ceylan'ın Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mehmet Ali Erbil (66) ile Gülseren Ceylan'ın (26) ayrılığın yankıları devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu
Aralarındaki 40 yaş fark nedeniyle sık sık gündem olan çift, son olarak ayrıldığını açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil aşkı başını yaktı! Ailesinden oldu
Erbil ile aşk yaşadığı için ailesi tarafından reddedildiği iddia edilen Ceylan'ın bir arkadaşının evinde kaldığı ortaya çıktı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Akademi mutfakta
  Hayatın İçinden

Akademi mutfakta

Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!
  Yaşam - Sağlık

Öksürüğü geçiren bitkisel karışım!

Yaşamın yeni MOD'uyla tanışın
  Kültür - Sanat

Yaşamın yeni MOD'uyla tanışın

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynayan Aslıhan Güner'den duygusal açıklama!
  Magazin

Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynayan Aslıhan Güner'den duygusal açıklama!

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı
  Magazin

Ünlü model Şevval Şahin'in pozları olay yarattı

Gözaltına alınan şarkıcı Banu Parlak'tan ilk açıklama geldi
  Gündem

Gözaltına alınan şarkıcı Banu Parlak'tan ilk açıklama geldi