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Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek. İşte detaylar...

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

Milli boksör BUrak Mataracı ve Mert Akdağ'ın ev sahipliğinde önceki akşam Sinan Erdem spor salonunda dünya çapında organize edilecek olan Mega Fight Arena, dünyanın tanınmış

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Şafak Sezer)

Boks ve Kick Boks yıldızlarını İstanbul’da ringde mücadele ettirmek için son zamanların en önemli maç organizasyonunu hazırladı.

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Bubba Jenkins-Adam Clay)

Binlerce kişi önceki akşam Sinan Erdem Spor Salonunda toplandı.

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Adam Clay)

Gece de dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Adam Clay sahne aldı.

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Cem Engin)

Geceye katılanlar arasında Çağla Şıkel ile oğlu Kuzey, Nuri Alço, Şafak Sezer, Cem Engin ve dünyaca ünlü amerikalı dövüşçü Bubba Jenkins gibi isimler vardı.

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Nuri Alço)

Boks maçları başlamadan önce oyuncu Şafak Sezer ve arkadaşları ringte kısa süreli bir şov yaptı.

 Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Mert Akdağ - Burak Mataracı)


BU İŞİ İLERİYE TAŞIMAK İSTİYORUZ
Gecenin mimarları Burak Mataracı ve Mert Akdağ, "Bu sene bu işe çok ciddi yatırımlar yaptık. Bu işi Türkiye'de çok çok ileri taşımak istiyoruz. İnsanların bu işi merak etmesini istiyoruz.

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Şafak Sezer)

Bu işle ilgili çok güzel planlarımız projelerimiz var. 2025 yılının Şubat ayında bambaşka bir organizasyonla yine birlikte olacağız" dediler.

Mega Fight Arena İstanbul'da fırtına gibi esecek

(Çağla Şıkel)


BERKAY HOCAMIZI DESTEKLEMEYE GELDİK
Manken Çağla Şıkel, ''Ben çok izleyebilen birisi değil iken, dövüşen sporcu hocamız olunca çok daha heyecanlı takip etmeye başladık. Oğlum Kuzey'de ve diğer hocalamızda aynı şekilde desteklemeye geldik. Berkay hocamıza güvenimiz tam. Kazanacağından eminiz'' dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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