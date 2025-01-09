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Medikal estetik ve sağlıklı yaşamın şifreleri konuşuldu

Türkiye'nin öncü plastik cerrahi ve medikal estetik kurumu Esteworld, Bahçelievler kliniğinde düzenlediği etkinlikte, sağlık ve estetik dünyasının en güncel konularını ele aldı. Esteworld ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, uzman doktorlar ve beslenme danışmanları katılımcılara bireye özel yaklaşımlarla uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını anlattı.

Medikal estetik ve sağlıklı yaşamın şifreleri konuşuldu

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Feyman Duygu Oktar, Pratisyen Hekim Dr. Sena Nur Yetkin, Diyetisyen Cansu Bezölçen ve Dermatoloji Uzmanı Esra Bağcı; saç lazeri, medikal estetik trendleri, longevity, yeni nesil beslenme, iv tedaviler, cilt ve saç kök hücre tedavileri, bölgesel zayıflama, son teknolojik bölgesel zayıflama cihazları gibi pek çok önemli konuda bilgi verdi. Katılımcılar, sağlıklı yaşam için uygulanabilecek pratik öneriler ve medikal teknolojideki son gelişmeler hakkında detaylı bilgi edinirken, bireye özgü bütünsel tedavi yaklaşımlarının önemini vurgulayan konuşmalara büyük ilgi gösterdi. 

Medikal estetik ve sağlıklı yaşamın şifreleri konuşuldu

Etkinlik boyunca misafirler, Esteworld uzmanlarından cilt analizi yaptırma ve birebir danışmanlık alma imkânı da buldu. Cemiyet dünyasından birçok tanınmış ismin katıldığı bu özel etkinlik, sağlık ve estetik meraklıları için bir bilgi paylaşım platformu haline geldi.

Medikal estetik ve sağlıklı yaşamın şifreleri konuşuldu

Etkinliğe katılan isimler arasında Aslı Aydın, Arzu Kunt, Elif Yazıcı Girgin, İlayda ve Burcu Anık, Safiye Ekiz ve Sinem Göker gibi isimler yer aldı. Katılımcılar, uzman doktorların aktardığı bilgilerden büyük memnuniyet duydular.

Medikal estetik ve sağlıklı yaşamın şifreleri konuşuldu

Esteworld, medikal estetik alanındaki lider konumunu yenilikçi yaklaşımları ve uzman kadrosuyla sürdürürken, bu tür bilgilendirici etkinliklerle bireyleri sağlıklı ve uzun bir yaşama teşvik etmeye devam ediyor.

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