  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti. Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un cenaze programı belli oldu!
Eda Alanson'un cenaze namazası pazar günü Fatih Camii'nde kılınacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!
  Magazin

Sıla Türkoğlu tarzıyla dikkat çekti!

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım
  Magazin

Ahu Tuğba benim ablam! Cenazede şov yapmadım

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin
  Magazin

Veda Yurtsever'den kadınlara anlamlı mesaj: Korkulara veda edin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı...

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı
  Cemiyet

Yasemin Ilıcalı seçimini yaptı

Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...
  Magazin

Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...