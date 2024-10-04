Mazhar Alanson'un acı günü!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti.



Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti.



Kızının ani ölümü sanatçıyı yasa boğdu.

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