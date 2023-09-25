  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı. İşte detaylar...

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı

Mazhar Alanson, Üsküdar Belediyesi'nin organizasyonuyla Üsküdar Meydanı'nda sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı
Geçtiğimiz temmuz ayında yapılması planlanan ancak MFÖ grubundan Özkan Uğur'un konser günü vefat etmesi nedeniyle ertelenen konserde duygusal anlar yaşandı.

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı
Mazhar Alanson, konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirerek İstanbullu sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı
Sahnede "Hep Yaşın 19", "Tam Ortasındayım", "New York Sokaklarında" gibi şarkılarını seslendiren Alanson, geçtiğimiz ay vefat eden 55 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Özkan Uğur için de, "Çok üzüldük. Çok erken oldu. Böyle olmamalıydı. Hep bizimle olacak" diye konuştu.

Mazhar Alanson temmuz ayında vefat eden Özkan Uğur hakkında duygusal bir konuşma yaptı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası
  Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten Boğaz havası

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Çağatay Ulusoy'un yeni işine çok şaşıracaksınız!

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!
  Magazin

Ankaralılar Simge Sağın'a bakın ne diye seslendi? Çok şaşıracaksınız!

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması
  Magazin

Sinan Çalışkanoğlu'ndan tiyatro açıklaması

Yargı dizisinde yer alan Funda Arar, oyunculuğa devam edecek mi?
  Magazin

Yargı dizisinde yer alan Funda Arar, oyunculuğa devam edecek mi?

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor
  Magazin

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor