 Mazhar Alanson hayatını kaybeden kızı Eda Alanson'un ardından ilk kez konuştu

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği, hafta içi her gün NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan Bambaşka Sohbetler, 500. bölümünde sanatçı, müzisyen Mazhar Alanson'u konuk etti.

Mazhar Alanson, yeni şarkısı "Biz Bu Yaşlarda Ağlarız"ı, MFÖ'yü, yeni projelerini, Özkan Uğur'u, sanat yaşamını ve yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson'un ardından ilk kez konuştu....



ALLAH DÜŞMANIMA VERMESİN

Mazhar Alanson, yakın zamanda kaybettiği kızı Eda'nın vefatı için: "Zaman diyorlar ama, zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin" dedi, ardından da konuşmakta zorlanarak Ceyda Düvenci'ye "Başka konuya geçelim" yorumunu yaptı.



FUAT İLE KENDİMİZİ DEĞİŞİME SOKACAĞIZ

Mazhar Alanson, Fuat Güner ile tiyatral bir projeye hazırlandıklarını da ilk kez Bambaşka Sohbetler'de açıkladı. Alanson: "Fuat ile tiyatral bir projemiz var, kendimizi değişime sokacağız. Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız. İş bölümü yapacağız, ben fikir olarak bitirdim, Fuat destekledi, geliştiriyoruz şimdi; değişik en azından, benim tarzım odur değişik, yapılmamış şeyler...



ÖZKAN OLMAYINCA OLMUYOR

Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci'yle olan Bambaşka Sohbetleri'nde Özkan Uğur'u da anarak "O'nun varlığı... Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat'la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız" dedi.



ŞARKININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Mazhar Alanson, son teklisi Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'ın hikayesini de Bambaşka Sohbetler'de anlattı: "Bu şarkının ismi yıllar önce çıktı. Bir aile toplantımızda rahmetli ablam ağladı ve evde bir büyüğümüz biz bu yaşlarda ağlarız dedi. Beni çok etkiledi o deyiş, not defterime bu cümleyi geçirdim. Bundan şarkı olur dedim. Ben şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım, illa ki şarkıda tekrar edilen bir laf olması gerekli değildir. Mazeretim Var Asabiyim Ben'in de önce başlığını buldum" dedi.

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