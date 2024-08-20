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Maymun Çiçeğinde bağışıklık sistemi uyarısı

Özel Sağlık Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Türkan Güray, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'Uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu' olarak nitelediği maymun çiçeği hastalığına ilişkin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. 

Maymun Çiçeğinde bağışıklık sistemi uyarısı

 

Maymun çiçeği hastalığının ilk olarak 1958 yılında maymunlarda gözlendiğini belirten Uzm. Dr. Türkan Güray, deri lezyonlarının çiçeğe benzemesi nedeniyle hastalığın bugün kullanılan adını aldığını söyledi. 

Maymun Çiçeğinde bağışıklık sistemi uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ülkemizde henüz vaka görülmediğini dile getiren Güray, “Hastalık bulaşımı insandan insana vücut lezyonlarının temasıyla gerçekleşir. Ayrıca hastalığın bulaştığı eşyalardan, vücut salgılarıyla temastan, cinsel yolla ve anneden bebeğe de bulaşabilmektedir. Belirtileri genelde virüsle temas ettikten 1 ila 3 hafta arasında ortaya çıkar. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, sırt ağrısı, yorgunluk, lenf bezlerinde şişlik, boğaz ağrısı ve cilt döküntüleridir. Cilt döküntüleri ateş çıktıktan 1 - 3 gün sonra ortaya çıkmaya başlar. Ağız çevresinde, ağız mukozasında, avuç içinde, ellerde, ayaklarda ve genital bölgelerde kırmızı benekler şeklinde görülür. Daha sonra içi sıvı ya da irin dolu kabarcıklara dönüşür ve iki - dört hafta içinde bu lezyonlar iyileşir” diye konuştu. 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÖNEMLİ 

Maymun çiçeği hastalığının bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise daha ağır seyrettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Güray sözlerine şöyle devam etti: “Hastalığın seyri, kişinin bağışıklık sistemine ve genel sağlık durumuna göre değişebilir. Hastalığın tedavisinde ise bazı antiviral ilaçlar ve hastanın şikayetlerini rahatlatmaya yönelik tedaviler uygulanır. Riskli bölgelere seyahat eden veya vücudunda döküntüsü olan biriyle temas ederseniz ve kendinizde hastalık belirtileri olduğunu düşünüyorsanız vakit kaybetmeden uzman hekime danışmalısınız”

 

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