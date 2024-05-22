  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi. İşte detaylar...

Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Jean modasının ikonları Mavi ve Serenay, birlikteliklerinin 10. yılını “Biraz jean mi konuşsak?” reklam kampanyasıyla kutluyor.

 Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Güzelliği, kendine has muhteşem enerjisi ve tarzıyla gerçek bir jean ikonu olan Serenay, izleyiciyi denim dünyasında heyecanlı bir yolculuğa çıkarırken jean tutkunlarını da peşinden sürüklüyor.

 Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Reklam filminde Mavi’nin zamansız klasik denimlerinin yanı sıra Wide Leg, Straight, Baggy, Flar gibi sezonun en trend ve yeni fit’leri ön plana çıkıyor.

 Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Mavi’nin tasarım stüdyosunda geçirdiği bir günü konu alan filmde Serenay “Önce o seni sarar, sonra sen ona sararsın” diyerek Mavi’nin mükemmel fit’lerinin ve üst düzey kalitesinin vazgeçilmezliğine vurgu yapıyor.

 Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Serenay'a, Peggy Gou'nun yayınlandığı günden itibaren müzik dünyasına damgasını vuran "Starry Night" parçası eşlik ediyor ve etkileyici görüntüler ortaya çıkıyor.

Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Mavi ve Serenay yine jean konuşuyor, konuşturuyor ve jean modasına yön veriyor. Filmin sonunda Mavi ekibinin Serenay için tasarladığı “Serenayss / Mavi Jeans” etiketli jean ceket sürprizi birlikteliklerinin sembolü haline geliyor.

 Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Jean Künyesi: Miami, Rockstar, Taylor, Fuji, Siena, Sky, Malibu, Victoria, Maria, Star, Viola
Reklam Künyesi:
Reklam Yıldızı: Serenay Sarıkaya
Reklam Ajansı: Und Creative Shop

Mavi ve Serenay Sarıkaya'dan 10. yıllarında jean modasına yön veren reklam filmi

Yönetmen: Elif Kalkan
Görüntü Yönetmeni: Firar Güney Kayran
Müzik: Peggy Gou – Starry Night
Koreografi: Ekin Bernay
Süre: 45 sn

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli
  Yaşam - Sağlık

Güzellik Rutininizin İki Yıldızı: Göz Kremi ve Yüz Temizleme Jeli

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi
  Güncel

Breitling’den Babalar Günü’ne özel saat seçkisi

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor
  Magazin

Yaz mevsiminin kapıları Palladium AVM’de aralanıyor

Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj!
  Magazin

Umut Evirgen'in yönetmeliğinde medya illüzyonu! Elçin Sangu'dan çarpıcı mesaj!

adL Night Zoom x Mert Aslan 10. yıl özel defilesi bol yıldızlı muhteşem bir gece ile kutlandı 
  Magazin

adL Night Zoom x Mert Aslan 10. yıl özel defilesi bol yıldızlı muhteşem bir gece ile kutlandı 

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...
  Magazin

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in dava krizi sürüyor! Şener’in dikkat çeken açıklaması...