Mavi, Nivogo iş birliğiyle modada döngüsel dönüşüme ortak oluyor

Dünyanın öncü jean ve lifestyle markalarından biri olarak Mavi, All Blue stratejisi doğrultusunda ürettiği kaliteli ve doğa dostu ürünlerle, müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını dönüştürmeye ve modanın geleceğine yön vermeye devam ediyor. Mavi şimdi de, Avrupa’nın 1 Numaralı Döngüsel Ekonomi girişimi seçilen Nivogo ile birlikte, iadeler ve sezon sonu nedeniyle satış döngüsünün dışında kalmış ve atıl durumda bekleyen ürünlere yeniden hayat vererek atık oluşumunun önüne geçmeyi hedefliyor. İş birliği ile söz konusu Mavi ürünleri, Türkiye’nin ilk ve en büyük Yenileme Merkezi’nde altı aşamalı süreçten geçtikten sonra, yeni kullanıcıların hayatlarına değer katmak üzere Nivogo’nun döngüsel mağazalarında satışa sunulacak.

All Blue koleksiyonuyla başlayan dönüşüm genişleyerek sürüyor

Mavi, en iyi denimin sürdürülebilir denim olduğuna inanarak, Ar-Ge ve ürün geliştirme süreçlerine yönelik yatırımlarıyla, daha az su, kimyasal ve enerji tüketen ve geri dönüştürülmüş, ileri dönüştürülmüş ve organik malzemeler içeren, çevresel etkisi düşük All Blue ürünlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Yenilikçi özgün fikirler ve teknolojinin gücüyle denimi dönüştüren Mavi, sürdürülebilir All Blue koleksiyonlarıyla müşterilerini de sürdürülebilirlik dönüşümüne ortak ediyor ve kullanım alışkanlıklarını değiştiriyor.

“Nivogo ile birlikte modada döngüsel dönüşüme liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz”

Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz yeni iş birliğiyle ilgili, “Kaliteyle sürdürülebilir büyüme üzerine kurduğumuz, İnsan, Çevre, Toplum ve Denim’i odağına alan All Blue yaklaşımımızla sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar atıyoruz. Daha iyisi için sorumluluk alıyor, yeniyi denemekten ve keşfetmekten vazgeçmiyoruz. “Daha Mavi. Daha İyi. Hepimizin Mavi’si” mottosuyla, yenilikçi özgün fikirler ve teknolojinin gücüyle denimi dönüştürüyoruz. Sorumlu hammadde tedariki ve üretimiyle bu dönüşüm, tarladaki hammadde üreticisinden son kullanıcıya kadar değer zincirinin her alanına yayılıyor. Nivogo iş birliğimizle üretim ve satış sonrasındaki süreçlerin de daha sürdürülebilir hale gelmesini, ürünlerin yenilerenek yeniden ekonomiye kazandırılmasını, tekstil atıklarının dolayısıyla da su tüketiminin azalmasını amaçlıyoruz.

Nivogo’yla birlikte modada döngüsel dönüşüme liderlik etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Geleceği önemseyen markalarla daha yaşanabilir bir dünyaya”

Nivogo CEO’su Arnas Akbaş, “Marka partnerlerimiz arasına, Mavi gibi tüm Türkiye’yi kucaklayabilen bir markayı eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilinçli ve sürdürülebilir modaya önem veren kullanıcılar ile sürdürülebilir modaya yatırım yapan markalar arasında köprü görevimizi her geçen gün güçlendiriyoruz. Türkiye’de öncülüğünü yaptığımız Döngüsel Dönüşüm Hareketimizle şimdiye kadar 2 milyona yakın ürünü, Türkiye’nin ilk ve en büyük Yenileme Merkezinde teknolojik yapımız ve yenileme atölyelerimiz sayesinde döngüsel ekonomiye kazandırdık. Böylece de 11 milyar litrenin üzerinde su tasarrufu sağladık. Moda sektörünün dünyamız üzerindeki baskısını her geçen gün azaltan Döngüsel Dönüşüm Marka Partnerlerimizle daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kalite ve moda elden ele

Mavi müşterileri, bireysel olarak da çok sevdikleri ve artık kullanmadıkları Mavi ürünlerini, satın aldıkları faturayla birlikte Nivogo mağazalarına götürerek teslim edebiliyor ve karşılığında NivoPuan kazanabiliyor. Bu ürünler, Türkiye’nin ilk ve en büyük Yenileme Merkezi’nde yeniden hayata döndürüldükten sonra, yeni kullanıcılarıyla buluşmak üzere Nivogo’nun döngüsel mağazalarına ulaşıyor. Böylece kullanıcılar hem NivoPuan toplayarak mağazalardan farklı ürünleri alabiliyorlar hem de Mavi ürünlerinin farklı insanların hayatında yeni maceraları sürdürebilmesine yardım ediyorlar.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.