Mauro Icardi ve China Suarez evleniyor mu?  

Mauro Icardi ve şarkıcı sevgilisi China Suarez'in paylaşımı dikkat çekti.



Nara'dan olaylı bir şekilde boşanan Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Icardi, sevgilisi Suarez ile yüzük karesi dikkat çekti. İkilinin parmağındaki yüzük ve Icardi'nin yüzük emojisi koyması, evlilik teklifi olarak yorumlandı.

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