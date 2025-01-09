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Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı! İşte detaylar...

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, aşkını ilan etti.

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!
Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan Icardi, şarkıcı ve oyuncu China Suarez ile aşk karelerini Instagram'dan paylaştı.

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!
Nara, ile boşanma davası olan Icardi'nin paylaşımı olay oldu.

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!
Icardi, "En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader...

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!

Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var, çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar.

Mauro Icardi sevgilisi China Suarez ile aşk karelerini paylaştı!

Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok.. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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