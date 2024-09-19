MasterChef'te çok abartıldım



Yarışmaya başlama süreci ve yarışmadaki yaşadıklarından bahseden Deniz Yılmaz, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

YARIŞMADA ÇOK ABARTILDIM

Pınar Kerimoğlu’nun "Yarışma ve yarışmadaki tavırların hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna cevap veren Deniz Yılmaz, "Yarışmada ben çok abartıldım. Benim hal ve hareketlerim de abartıldı, benim tavırlarım da abartıldı, sinirim de abartıldı. Ben aslında çok sakin, çok uysal bir insanım ama yarışmada canımı sıkan insanlar da vardı" şeklinde konuştu.

YARIŞMAYI BIRAKIP GİTMEYİ DÜŞÜNDÜM

Bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden olan Deniz Yılmaz, Pınar Kerimoğlu’nun "Yarışmada zorlandığın bir an oldu mu?" sorusuna, "Ana kadroya seçilmek üzereyken bırakıp gitmeyi düşündüm çünkü benim isot’a alerjim var ve bir anda karşıma isot çıktı. Beş saniye durup bırakıp gitmeyi düşündüm ama şefler yanıma gelip neden durgunlaştığımı sordular. Durumu anlattım ama mecbur isot ile o tarifi yapmak zorunda kaldım. Çok zorlandım, nefesim kesildi, müdahale edildi, o bölümler verilmedi ama sonunda ana kadroya seçildim” şeklinde cevap verdi.

AYŞE'Yİ ÇOK UYARDIM

Yarışma sürecinde Ayşe ile olan diyalogları ve sivri dilli cevaplarıyla adından söz ettiren Deniz Yılmaz’a, Pınar Kerimoğlu Ayşe’yi hatırlattı. Deniz, "Ben aslında Ayşe’yi çok seviyordum, onun yarışmada ileri gitmesini, yukarı gelmesini çok istedim ve çok destekledim ama ben hayatta yalan ve inkâra tahammül edemiyorum. Ayşe’yi çok uyardım, bu da yayınlandı ve Ayşe özür diledi ama hatalar yapmaya devam etti. Türk halkı ezilen ve acındıran kişiyi çok sever, bu yüzden Ayşe ön planda duruyor" dedi.

AYŞE'DE KARAKTER YOK

Başarılı yarışmacı Deniz Yılmaz, Pınar Kerimoğlu’nun sorularını içtenlikle cevapladı. "Yarışmadan sonra izlerken kimin ne olduğunu çok daha iyi anladım. Kim kameraya oynuyor, kim yalancı, hepsi çok belli oluyor. Ayşe insanlara doğal gibi geliyor ama tamamen kameralara oynuyor. Ayşe’de karakter yok, normal hayatta asla görüşmeyeceğim birisi" şeklinde konuştu.

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