  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Masalın büyüsü ve gerçekliği Endless Art Taksim’de sahneye taşındı

Her yaştan izleyicinin zihninde unutulmaz izler bırakan “Var-Mış”, masalsı atmosferiyle gerçekçi ögeleri ustalıkla harmanladı.

Masalın büyüsü ve gerçekliği Endless Art Taksim’de sahneye taşındı

15 Şubat akşamı Endless Art Taksim'de perdelerini açan “Var-Mış” adlı oyun, Cemre Su Salur'un kalemi ve yönetmenliğiyle seyirciyle buluştu. Oyun, zamanın akışı, yalnızlık, insanın içsel arzuları ve kişisel kimlik karmaşası gibi derin temaları işleyerek izleyicilere etkileyici bir deneyim sundu.

Masalın büyüsü ve gerçekliği Endless Art Taksim’de sahneye taşındı

Gizemli bir atmosferin içinde, tek kişilik performansla sahneye taşınan “Var – Mış”, Cemre Su Salur'un muhteşem oyunculuğuyla seyirciyi büyüledi. Geleneksel masal kalıplarını yeniden şekillendirerek, izleyicileri sıra dışı bir dünyaya davet eden bu tek perdelik oyun, prensesin olağanüstü uyanışına tanıklık etti. Oyun ilerledikçe, seyirci kendini prensesle birlikte değişim ve dönüşümün içinde buldu. Masal ile gerçek hayatı ustalıkla harmanlayan ve derin duygusal kesitler sunan deneysel oyun, sanatseverlerin aklında unutulmaz bir izlenim bıraktı.

Masalın büyüsü ve gerçekliği Endless Art Taksim’de sahneye taşındı

Oyunun Künyesi: 

Oyuncular: Cemre Su Salur

Sahne Arkası

Yazar / Yönetmen: Cemre Su Salur

Ses & Efekt Tasarım: Gökçe Uygun

Işık Tasarımı: Seril Aksoy

Asistan: Pınar Bektaş, Meriç Orhan

 

Endless Art Sahnesi'nde Yaklaşan Etkinlikler

16 Şubat “Etik Nedir?”

17 Şubat “Folie à Deux”

18 Şubat “Damgalı”

20 Şubat Salı “Kupa Maça” 

22 Şubat Perşembe “Boş Şehir”

23 Şubat Cuma “Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi”

24 Şubat Cumartesi “Griye Çalıyor Gece”

25 Şubat Pazar “Shot The Killing- Avaz Performance Art”

27 Şubat Salı “Can”

28 Şubat'ta “Mavi Müzikhol”

29 Şubat Perşembe “Moskova’da Bir Gece”

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi
  Magazin

Yağmur altında aşk şarkıları söyledi

Ünlü isimler bir araya geliyor
  Gündem

Ünlü isimler bir araya geliyor

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti
  Magazin

'Kül Masalı'nın galası gerçekleşti

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı
  Magazin

Soner Arıca unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşattı

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  
  Cemiyet

Dostlarına Sevgililer Günü partisi verdi!  

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı
  Magazin

Selin Ciğerci'nin Sevgililer Günü'nde aldığı çiçek kafaları karıştırdı