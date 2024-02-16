Masalın büyüsü ve gerçekliği Endless Art Taksim’de sahneye taşındı

15 Şubat akşamı Endless Art Taksim'de perdelerini açan “Var-Mış” adlı oyun, Cemre Su Salur'un kalemi ve yönetmenliğiyle seyirciyle buluştu. Oyun, zamanın akışı, yalnızlık, insanın içsel arzuları ve kişisel kimlik karmaşası gibi derin temaları işleyerek izleyicilere etkileyici bir deneyim sundu.

Gizemli bir atmosferin içinde, tek kişilik performansla sahneye taşınan “Var – Mış”, Cemre Su Salur'un muhteşem oyunculuğuyla seyirciyi büyüledi. Geleneksel masal kalıplarını yeniden şekillendirerek, izleyicileri sıra dışı bir dünyaya davet eden bu tek perdelik oyun, prensesin olağanüstü uyanışına tanıklık etti. Oyun ilerledikçe, seyirci kendini prensesle birlikte değişim ve dönüşümün içinde buldu. Masal ile gerçek hayatı ustalıkla harmanlayan ve derin duygusal kesitler sunan deneysel oyun, sanatseverlerin aklında unutulmaz bir izlenim bıraktı.

Oyunun Künyesi:

Oyuncular: Cemre Su Salur

Sahne Arkası

Yazar / Yönetmen: Cemre Su Salur

Ses & Efekt Tasarım: Gökçe Uygun

Işık Tasarımı: Seril Aksoy

Asistan: Pınar Bektaş, Meriç Orhan

Endless Art Sahnesi'nde Yaklaşan Etkinlikler

16 Şubat “Etik Nedir?”

17 Şubat “Folie à Deux”

18 Şubat “Damgalı”

20 Şubat Salı “Kupa Maça”

22 Şubat Perşembe “Boş Şehir”

23 Şubat Cuma “Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi”

24 Şubat Cumartesi “Griye Çalıyor Gece”

25 Şubat Pazar “Shot The Killing- Avaz Performance Art”

27 Şubat Salı “Can”

28 Şubat'ta “Mavi Müzikhol”

29 Şubat Perşembe “Moskova’da Bir Gece”

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