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Marmaris'te dev organizasyon

Sektörün öncülerinden Areena Club ( Marmaris) ve James Agency iş ortaklığı ile 14.07.2023 - 18.07.2023 tarihler arasında Marmaris'de yapılacak organizasyonda, güzellik yarışmaları, moda ve müzik (İnternational) sektöründeki güncellemeler ile her katılımcının hedeflerine uygun olmasının öneminin farkında.

Marmaris'te dev organizasyon

Sektörün öncülerinden Areena Club ( Marmaris) ve James Agency iş ortaklığı ile 14.07.2023 - 18.07.2023 tarihler arasında Marmaris'de yapılacak organizasyonda, güzellik yarışmaları, moda ve müzik (İnternational) sektöründeki güncellemeler ile her katılımcının hedeflerine uygun olmasının öneminin farkında. Yenilikçilik ve yaratıcılığın ön planda bulunmasını hedeflediği "International Beauty Fashion Show" başarılı marka ve etkileyici projeleri ile sektöründe öncü firmalarından olma yolunda ilerlemektedir."International Beauty Fashion Show" hedefi toplumsal fayda ve değerlerin ön planda yer alması ile sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek uluslararası alanda bir adım daha öne taşımaktır.

Marmaris'te dev organizasyon

"International Beauty Fashion Show" markasının amaç ve ilkelerine uygun bir sunum yapılabilmesi için sektörel deneyim ve tecrübelere sahip tanınmış isimlerin yer alacağı organizasyon da Marmaris’in eşsiz doğası ile Club Areena, Backstreet Club, Paradise Island Beach, Barstreet Marmaris, Grand Bazar Marmaris ve Mega Yacht turu, Marina Marmaris tanıtımı program akışında yer almaktadır.
Marmaris'te dev organizasyon

Eşsiz şehrimizin; Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası'nın da katılımı eşliğinde gerçekleştireceğimiz projemizin amacına ve vizyonuna inanıyoruz.

Marmaris'te dev organizasyon

Marmaris, Areena club ve James Agency olarak 2023 yaz aylarını unutulmaz kılmak için hazırladığımız "International Beauty Fashion Show" organizasyonu moda ve güzellik dünyasının büyüleyici atmosferini bir araya getirmeyi hedefliyor.

 Marmaris'te dev organizasyon

 

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